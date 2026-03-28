Cihan y Alya, la inesperada conexión culinaria que revoluciona su relación tras una cena llena de halagos

La atmósfera entre ambos se ha vuelto mucho más cercana gracias a una receta que ha conquistado el paladar del joven. "Está riquísima", ha confesado él sin reservas, rindiéndose definitivamente a los encantos de la propuesta gastronómica de ella en un momento de gran complicidad. Este acercamiento supone un giro relevante en la convivencia de los personajes, quienes parecen haber encontrado en la mesa el lugar ideal para estrechar sus lazos personales.

El desarrollo de los acontecimientos en En tierra lejana permite ver cómo estos pequeños detalles cotidianos están transformando la percepción que tienen el uno del otro. Alya, satisfecha por la reacción de su invitado, ha logrado que esta cena se convierta en el escenario perfecto para demostrar una faceta desconocida que ha dejado a su acompañante totalmente fascinado.