Publicidad
Pasapalabra
Chema Martínez irrumpe en el duelo de La Pista y desata las risas en Pasapalabra
Una inesperada intervención del deportista sorprende durante el enfrentamiento musical de Xavier Deltell y Antea Rodríguez, generando un momento caótico que Roberto Leal no tarda en frenar entre bromas.
Chema Martínez volvió a Pasapalabra demostrando su entusiasmo en La Pista, donde no esperó su turno y se sumó al duelo ajeno cantando Cadillac solitario. Su irrupción descolocó la dinámica habitual del concurso.
Durante la escena, Xavier Deltell también siguió la canción, provocando la reacción inmediata de Roberto Leal. Aunque el desliz no alteró el resultado, el momento dejó una de las situaciones más comentadas del programa.