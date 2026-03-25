Chema Martínez irrumpe en el duelo de La Pista y desata las risas en Pasapalabra

Chema Martínez volvió a Pasapalabra demostrando su entusiasmo en La Pista, donde no esperó su turno y se sumó al duelo ajeno cantando Cadillac solitario. Su irrupción descolocó la dinámica habitual del concurso.

Durante la escena, Xavier Deltell también siguió la canción, provocando la reacción inmediata de Roberto Leal. Aunque el desliz no alteró el resultado, el momento dejó una de las situaciones más comentadas del programa.