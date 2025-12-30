Antena3
El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Renacer

El chantaje por recetas ilegales lleva a Umay y Parla a una paliza que roza la tragedia

Umay y Parla enfrentan un chantaje que escaló desde recetas ilegales a una brutal agresión, revelando una trama de extorsión y peligro que complica aún más su camino hacia la verdad.

Parla intenta negociar con sus chantajistas entregando objetos valiosos, pero ellos exigen dinero y nuevas recetas ilegales, lo que desata una confrontación que termina con ambas mujeres encerradas, golpeadas y drogadas en un campo apartado.

La situación empeora cuando, tras la paliza, intentan regresar a casa sin fuerzas, obligando a Parla a mentir sobre lo ocurrido.

