César desvela el origen del escándalo académico: “Todo empezó con la tesis de un amigo”

La tensión estalla cuando Amanda confirma que Iker murió hace años y vincula su historia con Jaime. La relación entre los tres resulta demasiado evidente como para ignorarla.

La llegada de César no calma la situación. Él revela que sabe del segundo móvil de Jaime, pero Amanda contraataca: “Sé lo de Iker”. Su pregunta es directa y deja al descubierto la contradicción.