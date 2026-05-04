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Y AHORA SONSOLES
Celia planta cara a su familia por la crianza de su bebé
Un intenso debate en Y ahora Sonsoles deja un momento tenso cuando Celia defiende su manera de criar a su hija frente a las críticas familiares, marcando límites claros.
La protagonista vivió un enfrentamiento directo con su entorno familiar al cuestionarse sus decisiones como madre. Durante la conversación, dejó claro que su prioridad es el bienestar de su bebé.
En su intervención, Celia subrayó que las normas las pone ella, reivindicando su papel y rechazando las presiones externas sobre cómo debe criar a su hija.