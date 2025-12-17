Cazuela de costilla de cerdo con champiñones: el guiso lento de Arguiñano que potencia sabor y proteínas

Karlos Arguiñano reivindica la potencia culinaria de las costillas de cerdo cuando se cocinan a fuego lento, resaltando su aporte de proteínas esenciales para mantener la musculatura. Su propuesta combina costilla fresca con champiñones para obtener una cazuela de aroma profundo y ejecución sencilla, ideal para el día a día.

El cocinero recuerda que quienes prefieran costillas adobadas pueden utilizarlas sin alterar el resultado final. Además, aconseja corregir la textura de la salsa si queda demasiado ligera, añadiendo una pequeña cantidad de harina de maíz refinada disuelta previamente en agua fría.