Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela: el guiso ideal de Karlos Arguiñano para las fiestas navideñas

El chef propone un plato festivo que combina la suavidad de las carrilleras de ternera con la frescura afrutada de dos purés: uno de manzana reineta y otro de ciruelas pasas. El proceso comienza dorando la carne y cocinándola en olla rápida, para luego preparar una salsa con verduras, brandy y el caldo resultante. Una vez las carrilleras están tiernas, se filetean y se bañan con la salsa, acompañadas finalmente por los purés.

Arguiñano subraya que este plato “queda mejor hecho de víspera”: dejarlo reposar permite que los sabores se asienten y se intensifiquen, por lo que recomienda prepararlo con antelación cuando se busca un guiso navideño de calidad sin prisas.