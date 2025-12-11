Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela: el guiso ideal de Karlos Arguiñano para las fiestas navideñas
Una receta perfecta para Navidad: carrilleras de ternera melosas, con el contrapunto dulce de puré de manzana y ciruela. Según Arguiñano, gana sabor si se prepara el día anterior.
El chef propone un plato festivo que combina la suavidad de las carrilleras de ternera con la frescura afrutada de dos purés: uno de manzana reineta y otro de ciruelas pasas. El proceso comienza dorando la carne y cocinándola en olla rápida, para luego preparar una salsa con verduras, brandy y el caldo resultante. Una vez las carrilleras están tiernas, se filetean y se bañan con la salsa, acompañadas finalmente por los purés.
Arguiñano subraya que este plato “queda mejor hecho de víspera”: dejarlo reposar permite que los sabores se asienten y se intensifiquen, por lo que recomienda prepararlo con antelación cuando se busca un guiso navideño de calidad sin prisas.