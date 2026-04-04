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SUEÑOS DE LIBERTAD
Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos revelan los secretos de su relación más transgresora
Los intérpretes analizan el impacto de sus personajes tras su salida de la exitosa superproducción de época. Ambos destacan la modernidad de un vínculo que ha roto esquemas entre los espectadores.
El paso de Luz y Jaime por las pantallas ha dejado una huella profunda debido a la complejidad de su matrimonio. Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos coinciden en que formaban una pareja muy moderna para la época, enfrentándose a dilemas emocionales y sociales que han mantenido en vilo a la audiencia de Sueños de libertad durante meses.
En este balance sobre su trayectoria, los actores explican cómo construyeron esa química tan especial que definió su arco narrativo. Barrientos subraya que la evolución de su personaje no habría sido igual sin el apoyo de su compañera, consolidando una de las tramas más recordadas por su valentía y honestidad.