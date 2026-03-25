Carmen Maura relata el percance que la llevó al hospital tras un festival

Durante la entrevista, Carmen Maura explicó cómo se produjo el accidente y la rápida decisión de acudir a urgencias ante la situación. Su testimonio generó sorpresa por la forma en que ocurrió todo.

La intérprete detalló el momento vivido y cómo reaccionó tras el incidente, aportando un relato cercano que conectó con el público del programa.