Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Carmen Maura estrena sus 80 años en El Hormiguero: "Puedes hacer lo que te dé la gana"

El Hormiguero

Carmen Maura celebra su llegada a los 80 en El Hormiguero con humor y libertad

La actriz regresó al programa de Pablo Motos para hablar de su recién estrenada edad, de la que presume ventajas como poder decir y hacer lo que quiera.

Alberto Mendo
Publicado:

Carmen Maura visitó El Hormiguero para compartir con Pablo Motos cómo afronta sus recién cumplidos 80 años. La actriz confesó sentirse oficialmente ancianita, pero lo vive con entusiasmo y optimismo.

Durante la charla, explicó que esta nueva etapa le permite una libertad total: hacer lo que desee y hablar sin filtros. Aunque reconoce que ha pensado en retirarse, asegura que los papeles no dejan de llegarle.

Antena 3» Vídeos