El Hormiguero
Carmen Maura celebra su llegada a los 80 en El Hormiguero con humor y libertad
La actriz regresó al programa de Pablo Motos para hablar de su recién estrenada edad, de la que presume ventajas como poder decir y hacer lo que quiera.
Carmen Maura visitó El Hormiguero para compartir con Pablo Motos cómo afronta sus recién cumplidos 80 años. La actriz confesó sentirse oficialmente ancianita, pero lo vive con entusiasmo y optimismo.
Durante la charla, explicó que esta nueva etapa le permite una libertad total: hacer lo que desee y hablar sin filtros. Aunque reconoce que ha pensado en retirarse, asegura que los papeles no dejan de llegarle.