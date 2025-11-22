Publicidad
PASAPALABRA
Carlos Rodríguez firma una noche histórica con un hat-trick inolvidable
El concursante protagonizó una jornada espectacular que quedará en la memoria del programa, logrando un triplete que sorprendió a todos y elevó la emoción al máximo.
En el último programa de Pasapalabra, Carlos Rodríguez vivió una noche para el recuerdo al completar un histórico hat-trick. Su actuación fue celebrada con entusiasmo por el público y los compañeros.
Ha sido una gran noche para el concursante tras alcanzar el logro, dejando claro que su participación marcará un antes y un después en el concurso. Un momento que ya es historia.