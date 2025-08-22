Candela Cruz se sorprende con la racha imbatible de Salva Reina en La Pista

Los enfrentamientos entre Candela Cruz y Salva Reina en La Pista de Pasapalabra están regalando momentos memorables. Ella llegó con ganas de demostrar rapidez, pero él ha conseguido imponerse con una seguridad arrolladora.

En esta ocasión, Candela pulsó antes que su rival, aunque no logró dar con la canción. Salva, sin dudar, volvió a acertar y sumó cinco segundos más para su equipo, dejando a la actriz sin palabras.