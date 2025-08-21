Candela Cruz deslumbra en su debut en Pasapalabra con un inicio arrollador

Candela Cruz debutó en Pasapalabra junto a Antonio Moreno con el objetivo de ayudar a Rosa en la búsqueda del bote de 2.014.000 euros. Pese a ser la novata, asumió con naturalidad la responsabilidad de inaugurar el programa.

La actriz se enfrentó al reto con confianza y conquistó al público con un estreno brillante. Tal como destacó Roberto Leal, “viene pisando fuerte” y su actuación en el Una de Cuatro fue todo un espectáculo.