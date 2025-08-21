Antena 3 LogoAntena3
“Viene pisando fuerte”: Candela Cruz impresiona con su increíble estreno en Pasapalabra

PASAPALABRA

Candela Cruz deslumbra en su debut en Pasapalabra con un inicio arrollador

La actriz sorprendió en su primera participación, protagonizando un Una de Cuatro impecable y demostrando que llega al concurso con decisión y energía.

Candela Cruz debutó en Pasapalabra junto a Antonio Moreno con el objetivo de ayudar a Rosa en la búsqueda del bote de 2.014.000 euros. Pese a ser la novata, asumió con naturalidad la responsabilidad de inaugurar el programa.

La actriz se enfrentó al reto con confianza y conquistó al público con un estreno brillante. Tal como destacó Roberto Leal, “viene pisando fuerte” y su actuación en el Una de Cuatro fue todo un espectáculo.

