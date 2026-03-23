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EL DESAFÍO
Campanario se rompe en El Desafío al dedicar un emotivo mensaje a Illescas: “Has sido un apoyo constante”
La participación de María José Campanario deja uno de los momentos más conmovedores de El Desafío tras unas palabras dirigidas a Daniel Illescas que reflejan complicidad y respeto.
Durante su intervención, María José Campanario protagoniza una escena cargada de emoción al dirigirse a Daniel Illescas, destacando su papel como compañero dentro del programa.
La concursante subraya el vínculo creado en El Desafío y reconoce públicamente su apoyo, dejando un instante que conecta con el público y refuerza el valor del compañerismo en el formato.