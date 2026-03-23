Campanario se rompe en El Desafío al dedicar un emotivo mensaje a Illescas: “Has sido un apoyo constante”

Durante su intervención, María José Campanario protagoniza una escena cargada de emoción al dirigirse a Daniel Illescas, destacando su papel como compañero dentro del programa.

La concursante subraya el vínculo creado en El Desafío y reconoce públicamente su apoyo, dejando un instante que conecta con el público y refuerza el valor del compañerismo en el formato.