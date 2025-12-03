Antena 3 LogoAntena3
La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"

El Hormiguero

El cambio de la novela a la serie que desató el “instinto asesino” de Sonsoles Ónega

La autora del libro, ganador del Premio Planeta, confiesa qué sintió al ver a los actores desarrollar un texto distinto al suyo.

Julio Gil López
Publicado:

Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez acudieron a El Hormiguero para hablar del exitoso estreno de la serie Las hijas de la criada.

Durante la entrevista, la escritora y presentadora, confesó que tuvo que asumir un cambio en el final de su historia, aunque aseguró que al final valió la pena: "El final está muy bien".

