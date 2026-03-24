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Cihan empieza a mirar a Alya con otros ojos y descubre que ya no le es indiferente

EN TIERRA LEJANA

El cambio de Cihan con Alya marca un punto de inflexión en Tierra lejana

La relación entre Cihan y Alya da un giro inesperado cuando él empieza a cuestionar sus propios sentimientos y comprende que ella ha dejado de ser alguien indiferente en su vida.

Cihan comienza a mirar a Alya de una manera distinta, evidenciando una evolución emocional que altera su comportamiento. La aparente indiferencia que mostraba hasta ahora empieza a resquebrajarse.

Este descubrimiento interno supone un avance clave en la trama, abriendo nuevas tensiones y posibilidades entre ambos personajes en Tierra lejana.

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