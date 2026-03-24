El cambio de Cihan con Alya marca un punto de inflexión en Tierra lejana

Cihan comienza a mirar a Alya de una manera distinta, evidenciando una evolución emocional que altera su comportamiento. La aparente indiferencia que mostraba hasta ahora empieza a resquebrajarse.

Este descubrimiento interno supone un avance clave en la trama, abriendo nuevas tensiones y posibilidades entre ambos personajes en Tierra lejana.