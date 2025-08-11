Publicidad
Y AHORA SONSOLES
De camarero en Suiza a sueldo digno: el duro camino de Alejandro tras dejar España
El joven dejó España en busca de un sueldo digno, pero al llegar a Suiza tuvo que compaginar dos empleos para poder pagar una habitación y aprender alemán.
Alejandro Portillo, de 21 años, se marchó a Suiza con la esperanza de mejorar su situación laboral. Sin contrato, encontrar piso fue casi imposible. Así lo ha contado en Y ahora Sonsoles.
Durante las primeras semanas trabajó en dos sitios y aprendió algo de alemán. Finalmente, consiguió un contrato en Starbucks y un sueldo de 3.700 francos, aunque aún se pregunta si el esfuerzo merece la pena.