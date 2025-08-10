Nando siembra el miedo tras la denuncia de Julia

En La Encrucijada, Julia había confiado en la justicia y en el apoyo de Patricia y David para sentirse protegida. Sin embargo, su expareja, Nando, podría salir de la cárcel y lanzará una amenaza directa: “Voy a volver a por ti”, generando un ambiente de tensión y desesperación para la joven.

Patricia, David y Álvaro se movilizan para garantizar su seguridad, mientras el peligro toma forma real. La pregunta que late en la narración es clara: ¿será suficiente la denuncia para mantener a Julia fuera del alcance de Nando?