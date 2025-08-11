Antena 3 LogoAntena3
alejandro

Y AHORA SONSOLES

Un baño en la playa deja a Alejandro parapléjico tras golpear su cabeza con un banco de arena

El joven sufrió una grave lesión cervical al sumergirse en El Puntal, Santander, y quedó parapléjico tras una operación de urgencia que le salvó la vida.

Marta Requejo
Publicado:

Alejandro se encontraba en la playa con amigos cuando decidió darse un último baño. Al sumergirse, golpeó su cabeza contra un banco de arena y quedó inmóvil.

La fractura de la cervical 5 lo llevó a una operación a vida o muerte. Aunque sobrevivió, el accidente le dejó parapléjico. “Pensé que me iba a quedar ahí”, confiesa en Y ahora Sonsoles.

