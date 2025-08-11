Un baño en la playa deja a Alejandro parapléjico tras golpear su cabeza con un banco de arena

Alejandro se encontraba en la playa con amigos cuando decidió darse un último baño. Al sumergirse, golpeó su cabeza contra un banco de arena y quedó inmóvil.

La fractura de la cervical 5 lo llevó a una operación a vida o muerte. Aunque sobrevivió, el accidente le dejó parapléjico. “Pensé que me iba a quedar ahí”, confiesa en Y ahora Sonsoles.