Un baño en la playa deja a Alejandro parapléjico tras golpear su cabeza con un banco de arena
El joven sufrió una grave lesión cervical al sumergirse en El Puntal, Santander, y quedó parapléjico tras una operación de urgencia que le salvó la vida.
Alejandro se encontraba en la playa con amigos cuando decidió darse un último baño. Al sumergirse, golpeó su cabeza contra un banco de arena y quedó inmóvil.
La fractura de la cervical 5 lo llevó a una operación a vida o muerte. Aunque sobrevivió, el accidente le dejó parapléjico. “Pensé que me iba a quedar ahí”, confiesa en Y ahora Sonsoles.