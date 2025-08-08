Publicidad
Pasapalabra
El Rosco se decide por un segundo: Manu y Rosa protagonizan un final de infarto
Rosa decidió detenerse tras completar su vuelta, dejando en manos de Manu el desenlace de un Rosco marcado por la igualdad desde el primer segundo.
Tras una jornada muy equilibrada en Pasapalabra, Rosa logró completar la primera vuelta del Rosco con 22 aciertos y optó por no continuar. Manu, con solo un segundo menos, quedó con la responsabilidad de decidir el resultado.
El veterano concursante tuvo que acelerar para completar su vuelta y enfrentarse a las palabras que había dejado atrás. Su dilema fue claro: asegurar el empate o arriesgar por el bote.