El Rosco se decide por un segundo: Manu y Rosa protagonizan un final de infarto

Tras una jornada muy equilibrada en Pasapalabra, Rosa logró completar la primera vuelta del Rosco con 22 aciertos y optó por no continuar. Manu, con solo un segundo menos, quedó con la responsabilidad de decidir el resultado.

El veterano concursante tuvo que acelerar para completar su vuelta y enfrentarse a las palabras que había dejado atrás. Su dilema fue claro: asegurar el empate o arriesgar por el bote.