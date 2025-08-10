Candela Cruz comparte sus básicos de playa y los peculiares secretos del bolso de Carmen

Candela Cruz confiesa que siempre va bien preparada para el día de playa: nunca falta el protector solar, una botella de agua, gafas de sol, un buen libro, auriculares o incluso un altavoz, además de pinzas para el cabello, papel y boli y su brillante de labios con color.

Por su parte, Carmen, su personaje en Sueños de libertad, añadiría un toque singular: una cuerda para “atar en corto” a Tasio, su barra de labios rosa corporativa de Perfumerías De la Reina, una rebeca por si refresca, su crema habitual y las toallas para ambos.