Tamara Falcó recuerda su papel como Virgen María y la sorpresa con San José

Tamara Falcó confesó en El Hormiguero que en su infancia interpretó a la Virgen María en una función escolar. “San José era el chico que me gustaba”, reveló entre risas, antes de descubrir que era su primo lejano.

La colaboradora explicó que la sorpresa llegó después del evento, cuando supo el parentesco. “Resultó ser un primo lejano”, aseguró, provocando carcajadas en el plató y dejando una de las anécdotas más comentadas del programa .