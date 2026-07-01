La broma de Roberto Leal ante el error de Miguel Diosdado en La Pista de Pasapalabra

En el duelo de La Pista, Miguel Diosdado intenta recordar el título de U Can't Touch This y lanza una respuesta inesperada que descoloca a todos. La confusión llega en un momento clave de la prueba en Pasapalabra.

Roberto Leal reacciona con humor al fallo del invitado y bromea sobre su ocurrencia, lo que desata las risas en el plató. Finalmente, el presentador ofrece la traducción del título, pero el error ya había marcado el desenlace del juego.

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