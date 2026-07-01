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PASAPALABRA
La broma de Roberto Leal ante el error de Miguel Diosdado en La Pista de Pasapalabra
El actor se queda bloqueado al intentar adivinar el título de un tema de MC Hammer y su respuesta improvisada provoca las risas del presentador y del resto del equipo en plató.
En el duelo de La Pista, Miguel Diosdado intenta recordar el título de U Can't Touch This y lanza una respuesta inesperada que descoloca a todos. La confusión llega en un momento clave de la prueba en Pasapalabra.
Roberto Leal reacciona con humor al fallo del invitado y bromea sobre su ocurrencia, lo que desata las risas en el plató. Finalmente, el presentador ofrece la traducción del título, pero el error ya había marcado el desenlace del juego.
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