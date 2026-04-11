La brillante imitación de María Parrado como Ana Mena que ha puesto los pelos de punta al jurado

María Parrado ha demostrado un nivel vocal extraordinario al enfrentarse al reto de interpretar 'Carita triste'. Su capacidad para mimetizarse con la artista original ha sido tal que el plató se ha rendido ante una ejecución llena de matices, logrando transmitir la misma sensibilidad y fuerza que la canción requiere. La joven intérprete ha cuidado cada gesto y cada nota, confirmando que su paso por el concurso va a estar marcado por la excelencia y la capacidad de emocionar al público desde la primera gala.

Esta exhibición de talento en Tu cara me suena ha servido para posicionar a Parrado como una de las grandes rivales a batir en la presente edición. Al recrear el universo de Ana Mena con tanta precisión, ha conseguido que tanto los jueces como los espectadores vivieran una experiencia única, subrayando la calidad de las producciones de esta temporada. El éxito de esta actuación demuestra que el trabajo de caracterización y la disciplina vocal son las claves para lograr momentos que ya forman parte de la historia del formato.