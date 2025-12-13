El bote de Pasapalabra alcanza 2,5 millones y Manu y Rosa revelan sus planes para el premio

El bote de Pasapalabra ha llegado a 2.500.000 euros tras 401 programas. Rosa sueña con ayudar a su familia y mejorar su vivienda, mientras Manu mantiene objetivos sencillos.

Ambos aseguran que sus entornos valoran más el esfuerzo que las cifras, demostrando que siguen con los pies en el suelo mientras luchan por conquistar el premio.