ARGUIÑANO
Borraja con jamón y queso cottage: una ensalada templada con firma de Arguiñano
Arguiñano presenta una receta rápida y llena de sabor: borraja cocida y salteada con jamón, acompañada de queso cottage y aceitunas para un toque mediterráneo.
Para cuatro personas se utilizan 800 g de borraja fresca que se cuece durante 10 minutos, luego se saltea con ajo, daditos de jamón ibérico y un chorro de vino blanco.
El aderezo en Cocina abierta de Karlos Arguiñano se prepara mezclando 400 g de queso cottage con tomates secos, aceitunas, alcaparras, nueces y menta.