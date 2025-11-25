Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"

ARGUIÑANO

Borraja con jamón y queso cottage: una ensalada templada con firma de Arguiñano

Arguiñano presenta una receta rápida y llena de sabor: borraja cocida y salteada con jamón, acompañada de queso cottage y aceitunas para un toque mediterráneo.

Para cuatro personas se utilizan 800 g de borraja fresca que se cuece durante 10 minutos, luego se saltea con ajo, daditos de jamón ibérico y un chorro de vino blanco.

El aderezo en Cocina abierta de Karlos Arguiñano se prepara mezclando 400 g de queso cottage con tomates secos, aceitunas, alcaparras, nueces y menta.

Antena 3» Vídeos