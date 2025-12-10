Bigotes a la vista en Pasapalabra: Guillermo Barrientos y Fran Perea demuestran que el look está de moda

El estreno navideño de Pasapalabra llegó con estilo. Guillermo Barrientos y Fran Perea lucieron bigote y desataron comentarios divertidos en el plató.

Roberto Leal no pudo evitar la pregunta: “¿Qué está pasando? Han vuelto”. Aunque bromeó con la idea, confesó que no se ve con este look. ¡Revive el momento en el vídeo!