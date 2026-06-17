Betül estalla contra los Korhan antes de marcharse: su despedida más amarga sacude la mansión

Acorralada tras descubrirse la verdad sobre su embarazo, Betül regresó al salón de la mansión con la intención de despedirse. Lejos de rebajar la tensión, aprovechó sus últimos minutos para enfrentarse a varios miembros de la familia y lanzar duras acusaciones.

Antes de cruzar la puerta, la joven cargó contra todos y llegó a maldecir a los Korhan. Su salida se produjo después de comprobar que ya no contaba con el apoyo de Orhan, que respondió con indiferencia a su última búsqueda de complicidad en Una nueva vida.

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