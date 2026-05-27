Un beso inesperado de Ferit a Seyran precede a una confesión que pone en riesgo a los Korhan

En Una nueva vida, Seyran intentaba desconectar bailando con música cuando Ferit apareció con evidente angustia. Sin mediar palabra, se acercó a ella y le dio un beso apasionado que sorprendió por completo a la joven en mitad del momento de calma.

Después, Ferit no pudo seguir ocultando la verdad y le confesó que ha empeñado las escrituras de la mansión familiar para obtener dinero. Seyran quedó en shock ante las consecuencias. Él le pidió ayuda para hablar con Suna, pero ella se negó al considerar que no es correcto.

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