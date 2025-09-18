Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Bertín Osborne reacciona al silencio de Mar Flores en sus memorias: “Quizá no era tan relevante”
El cantante ha respondido a la ausencia de su nombre en el libro de Mar Flores, donde repasa episodios de su vida con personajes conocidos, pero omite su relación con él.
Mar Flores ha sorprendido al no incluir a Bertín Osborne en su libro autobiográfico, pese a que ambos mantuvieron un breve pero intenso romance. La modelo sí hace referencia a otras relaciones mediáticas, dejando fuera al cantante.
Pilar Vidal ha revelado en Y ahora Sonsoles la reacción de Bertín, que ha restado importancia al hecho de no ser citado. Para el artista, esa historia pudo no tener el mismo peso para la modelo que para otros protagonistas de su vida.