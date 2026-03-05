Begoña insta a Andrés a rehacer su vida tras su despedida

Andrés admite ante Begoña que todavía siente lo mismo que el primer día, pero ella reafirma su compromiso con su matrimonio para proteger a sus hijos y limita su vínculo a la amistad.

Begoña, con gesto tierno, le desea a Andrés que encuentre de nuevo el amor porque “te lo mereces”, mientras él acepta a regañadientes la decisión y se marcha resignado.