Publicidad
Sueños de libertad
Begoña insta a Andrés a rehacer su vida tras su despedida
Después de confesar sus sentimientos, Begoña prioriza la estabilidad familiar y anima a Andrés a encontrar un nuevo amor mientras intenta dejar atrás su dolor.
Andrés admite ante Begoña que todavía siente lo mismo que el primer día, pero ella reafirma su compromiso con su matrimonio para proteger a sus hijos y limita su vínculo a la amistad.
Begoña, con gesto tierno, le desea a Andrés que encuentre de nuevo el amor porque “te lo mereces”, mientras él acepta a regañadientes la decisión y se marcha resignado.