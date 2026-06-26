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LA VOZ KIDS
Becky G y Leire Martínez desvelan qué les ha sorprendido de Ana Mena y Edurne antes de los Asaltos de La Voz Kids
Las coaches comparten cómo reaccionaron sus talents al conocer a Becky G y Leire Martínez, mientras las asesoras cuentan qué experiencia se llevan de esta nueva fase del programa.
Los Asaltos de La Voz Kids arrancan con Ana Mena y Edurne acompañadas por Becky G y Leire Martínez. Durante una entrevista, ambas coaches recordaron la emoción con la que sus equipos recibieron a las artistas, destacando la sorpresa y la ilusión que vivieron los pequeños talents.
Leire Martínez elogió la implicación de Edurne en cada decisión y aseguró que le ha impresionado la pasión con la que vive el concurso. Por su parte, Becky G explicó que conocer a los niños del programa ha sido el mejor recuerdo que conservará de su paso por La Voz Kids.
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