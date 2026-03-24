El aviso de J.J Vaquero a Roberto Leal sobre la adolescencia de sus hijos

J.J Vaquero ha aprovechado su paso por Pasapalabra para introducir una palabra tan ingeniosa como reconocible: papify. El término, inventado por una amiga, describe el momento en el que los padres recogen a sus hijos de madrugada tras salir con amigos. Una escena cotidiana que el humorista ya vive en primera persona con su hija.

Durante la charla, Roberto Leal, con hijos aún pequeños, ha mostrado curiosidad por esa realidad futura. Vaquero no ha dudado en advertirle: cuando llegue ese momento, las conversaciones en el coche parecerán ignorar su presencia. "Te pasará", le ha adelantado.