El audio que desata el pánico: la súplica de Seyran que confirma la amenaza de la familia de Akin

La conversación entre Ferit y Esme queda truncada cuando un audio irrumpe en el móvil de él. La voz de Seyran, suplicante y rota, revela que está atrapada y en peligro. El impacto deja a Ferit inmóvil y a Esme desbordada al reconocer el miedo de su hija.

El estallido de Ferit alerta a Suna, Gülgün y Orhan, que acuden alarmados. La mansión se sumerge en un clima de terror al comprender que el mensaje no es casual: la familia de Akin quiere que escuchen el sufrimiento de Seyran y sientan la amenaza acercarse.