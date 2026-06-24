La Audiencia de Gipuzkoa absuelve a una madre acusada del síndrome del bebé zarandeado

La mujer y su marido fueron acusados de provocar a su hija el síndrome del bebé zarandeado después de que la menor ingresara en el hospital con lesiones cerebrales. Ambos defendieron siempre que la niña padecía una enfermedad congénita que no había sido detectada y negaron cualquier maltrato.

Durante más de dos años no pudieron ejercer la custodia de su hija, aunque permaneció acogida por un familiar. Finalmente, la Audiencia de Gipuzkoa concluyó que no existían pruebas suficientes para atribuir las lesiones a una agresión, pero Marta asegura en Y ahora Sonsoles, que el tiempo perdido y el estigma continúan presentes.

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