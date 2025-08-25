Ástrid Janer brilla en su primer papel protagonista como Amanda

Ástrid Janer se enfrenta por primera vez a un papel protagonista en televisión con Amanda, una mujer fuerte que arrastra heridas profundas en la serie Encrucijada. La actriz reconoce que ha sido un reto interpretativo lleno de emociones.

Con este personaje, Astrid muestra una nueva faceta de su talento, abordando escenas cargadas de intensidad. La intérprete destaca que Amanda refleja luchas personales y colectivas, convirtiéndose en un espejo de sentimientos universales.