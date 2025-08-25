Nutriman avisa del efecto buffet en hoteles: comer de más puede pasar factura

En su visita a Y ahora Sonsoles, Nutriman alertó sobre el conocido efecto buffet que se produce en vacaciones. Según explicó, la abundancia de platos provoca que se coma más de lo necesario.

El nutricionista insistió en que la clave está en la moderación. Recomendó elegir con calma, priorizar alimentos saludables y no caer en la tentación de llenar el plato varias veces.