Una aspirante exigente obliga a Javier a sufrir en la Silla Azul de Pasapalabra

Javier, habitual muro en la Silla Azul en Pasapalabra, ha vuelto a sufrir más de lo esperado en el inicio del programa. El madrileño llegaba aún afectado por su anterior derrota en el Rosco tras fallar al multiplicar diez por diez. María José, abogada de Málaga, ha mostrado gran seguridad y preparación, alargando el examen.

Sin embargo, el concursante no ha cedido ni una sola respuesta y ha conseguido imponerse a la aspirante. Al terminar, ha reconocido el esfuerzo con un gesto secándose la frente tras una Silla Azul muy exigente.