Un aspirante convierte Pasapalabra en Disney: la imitación de Mickey Mouse que deja al plató boquiabierto

Lejos del nerviosismo habitual, Samuel ha entrado en Pasapalabra con desparpajo y buen humor. Todo ha surgido cuando Cristina ha desvelado que este consultor tecnológico zaragozano se le da especialmente bien imitar voces. Bastó una invitación para que el aspirante se transformara en Mickey Mouse, provocando la reacción inmediata del público y del propio Roberto Leal, sorprendido por el gran parecido.

El presentador quiso saber si había más registros y Samuel no se lo pensó dos veces: también bordó la voz de Marge Simpson en una improvisación tan breve como divertida. El momento sirvió para relajar el ambiente antes de su enfrentamiento en la Silla Azul.