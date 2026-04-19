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Tu cara me suena
Así se vive desde dentro la preparación más intensa de Tu cara me suena
Los concursantes afrontan nuevos retos cargados de emoción, nervios y largas jornadas de ensayo para sorprender en la segunda gala del programa con actuaciones cada vez más exigentes.
La segunda gala de Tu cara me suena llega marcada por el esfuerzo y la dedicación de sus participantes, que combinan ilusión y presión en cada ensayo para lograr imitaciones más precisas.
Durante los días previos, el trabajo se intensifica con muchas horas de preparación, donde los nervios y las ganas de hacerlo bien se convierten en protagonistas dentro y fuera del escenario.