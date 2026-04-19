Así se vive desde dentro la preparación más intensa de Tu cara me suena

La segunda gala de Tu cara me suena llega marcada por el esfuerzo y la dedicación de sus participantes, que combinan ilusión y presión en cada ensayo para lograr imitaciones más precisas.

Durante los días previos, el trabajo se intensifica con muchas horas de preparación, donde los nervios y las ganas de hacerlo bien se convierten en protagonistas dentro y fuera del escenario.