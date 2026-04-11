El arriesgado movimiento de David para acorralar a Javier en un duelo por el bote que no admite errores

La igualdad ha marcado el enfrentamiento entre David y Javier, quienes han demostrado una gran agudeza mental en la lucha por el premio final. David ha tomado la iniciativa al completar varias rachas de aciertos consecutivas, obligando a su oponente a arriesgar más de lo previsto para no quedar en desventaja. La estrategia ha surtido efecto, generando un escenario de incertidumbre donde hay opciones para todo, manteniendo el suspense sobre quién logrará evitar la próxima Silla Azul.

Este vibrante duelo en Pasapalabra ha evidenciado que la gestión de los tiempos es tan crucial como el vocabulario. Con el cronómetro en contra, Javier ha tenido que medir cada respuesta para contrarrestar la ofensiva de un David muy sólido. La competitividad y el respeto entre ambos participantes han convertido esta entrega en una exhibición de talento que ha mantenido a la audiencia en vilo hasta la última letra.