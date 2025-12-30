Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Receta fácil de espirales con berenjena y berberechos, de Arguiñano: "Un platazo se le mire por donde se le mire"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Arguiñano eleva la pasta con berenjena y berberechos en una receta sencilla y llena de sabor

Karlos Arguiñano propone unos espirales con berenjena y berberechos que transforman una receta sencilla en un plato redondo, práctico y muy apetecible para el día a día.

El cocinero apuesta por una combinación accesible pero efectiva: pasta al punto, berenjena bien salteada y berberechos que aportan carácter marino. El resultado es una salsa sabrosa y equilibrada que convierte el plato en una opción completa y resultona.

Arguiñano recuerda un truco clave para perfeccionar el resultado: si la salsa queda seca, basta con añadir un poco del agua de cocción de la pasta. Un gesto sencillo que liga mejor el conjunto y potencia el sabor final.

Antena 3» Vídeos