Arguiñano eleva la pasta con berenjena y berberechos en una receta sencilla y llena de sabor

El cocinero apuesta por una combinación accesible pero efectiva: pasta al punto, berenjena bien salteada y berberechos que aportan carácter marino. El resultado es una salsa sabrosa y equilibrada que convierte el plato en una opción completa y resultona.

Arguiñano recuerda un truco clave para perfeccionar el resultado: si la salsa queda seca, basta con añadir un poco del agua de cocción de la pasta. Un gesto sencillo que liga mejor el conjunto y potencia el sabor final.