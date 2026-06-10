Arguiñano apuesta por una combinación sencilla y completa con esta receta de merluza con garbanzos

Lejos de las recetas más elaboradas, Karlos Arguiñano propone un plato en su Cocina abierta, que combina merluza y garbanzos en una misma elaboración. Mientras las legumbres se cocinan junto a un sofrito de verduras y salsa de tomate, el pescado apenas necesita unos minutos de plancha para quedar en su punto.

El cocinero recuerda la importancia de no manipular la merluza durante los primeros minutos de cocción para evitar que se rompa. El resultado es una receta para cuatro personas que se completa con un aceite de perejil y un fumet de pescado que aporta más sabor al conjunto.

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