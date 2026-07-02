Antonio Resines revela el origen de su apodo de "Will Smith español" con una anécdota sobre su pasado deportivo

Pablo Motos preguntó a Antonio Resines en El Hormiguero por el motivo de el llamativo apodo por el que le llaman el "Will Smith español". Tras bromear sobre si tenía relación con sus antiguos rizos, el actor explicó el verdadero origen de esa comparación.

La conversación sirvió también para recordar su juventud, marcada por su experiencia como boy scout y por su afición al rugby, disciplina con la que llegó a conquistar un torneo nacional.

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