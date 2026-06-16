Antonio Orozco toma el escenario por sorpresa y regala uno de los momentos más emotivos de La Voz Kids

Con su equipo ya completo, Antonio Orozco vivió la última noche de Audiciones a ciegas desde una posición diferente. Mientras Luis Fonsi, Edurne y Ana Mena esperaban la siguiente actuación, el artista sorprendió a todos al comenzar a cantar desde el escenario acompañado por el piano.

La interpretación de Entre sobras y sobras me faltas emocionó a los coaches, que siguieron la actuación en silencio. El momento alcanzó una dimensión aún más especial cuando Luis Fonsi decidió unirse a su compañero para compartir una actuación que puso el broche a esta fase del programa La Voz Kids.

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