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LA VOZ KIDS
Antonio Orozco toma el escenario por sorpresa y regala uno de los momentos más emotivos de La Voz Kids
El coach quiso despedir las Audiciones a ciegas de una manera muy especial, protagonizando una actuación inesperada que dejó sin palabras al resto de compañeros.
Con su equipo ya completo, Antonio Orozco vivió la última noche de Audiciones a ciegas desde una posición diferente. Mientras Luis Fonsi, Edurne y Ana Mena esperaban la siguiente actuación, el artista sorprendió a todos al comenzar a cantar desde el escenario acompañado por el piano.
La interpretación de Entre sobras y sobras me faltas emocionó a los coaches, que siguieron la actuación en silencio. El momento alcanzó una dimensión aún más especial cuando Luis Fonsi decidió unirse a su compañero para compartir una actuación que puso el broche a esta fase del programa La Voz Kids.
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