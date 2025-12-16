Publicidad
Pasapalabra
Antonia San Juan vuelve a imponerse a Andy en La Pista tras su arriesgada estrategia
El cantante optó por guardar silencio para no dar pistas y terminó perdiendo frente a la actriz, que celebró su segundo triunfo consecutivo en Pasapalabra.
Andy Morales ha preferido no arriesgar en La Pista pese a sospechar la canción, lo que permitió a Antonia San Juan adelantarse y cantar ‘Quiero verte’ tras acertar.
Roberto Leal resumió el duelo con humor. “Te está dando una paliza”, comentó al cantante, que acumula dos derrotas frente a la actriz en esta divertida prueba de Pasapalabra.