Antonia San Juan vuelve a imponerse a Andy en La Pista tras su arriesgada estrategia

Andy Morales ha preferido no arriesgar en La Pista pese a sospechar la canción, lo que permitió a Antonia San Juan adelantarse y cantar ‘Quiero verte’ tras acertar.

Roberto Leal resumió el duelo con humor. “Te está dando una paliza”, comentó al cantante, que acumula dos derrotas frente a la actriz en esta divertida prueba de Pasapalabra.