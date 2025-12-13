Publicidad
Pasapalabra
Antonia San Juan comparte con Roberto Leal su optimismo sobre el tratamiento contra el cáncer
La actriz reaparece en el concurso con una actualización esperanzadora: está a punto de finalizar la quimioterapia y asegura que el pronóstico es muy favorable.
Antonia San Juan ha regresado a Pasapalabra en un momento especial, revelando que su tratamiento “está yendo muy bien” y que pronto completará la sexta sesión de quimio.
Con optimismo, la actriz afirmó que el pronóstico es excelente y adelantó que tiene numerosos proyectos en marcha, demostrando que deja atrás esta etapa con fuerza y energía.