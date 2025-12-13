Antena3
El emotivo regreso de Antonia San Juan a Pasapalabra: cuenta con optimismo la última hora sobre su salud

Antonia San Juan comparte con Roberto Leal su optimismo sobre el tratamiento contra el cáncer

La actriz reaparece en el concurso con una actualización esperanzadora: está a punto de finalizar la quimioterapia y asegura que el pronóstico es muy favorable.

Antonia San Juan ha regresado a Pasapalabra en un momento especial, revelando que su tratamiento “está yendo muy bien” y que pronto completará la sexta sesión de quimio.

Con optimismo, la actriz afirmó que el pronóstico es excelente y adelantó que tiene numerosos proyectos en marcha, demostrando que deja atrás esta etapa con fuerza y energía.

