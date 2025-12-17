Publicidad
Una nueva vida
Angustia en los Korhan: Ferit admite que no pudo proteger a Seyran y Kazim estalla
La desaparición de Seyran sume a la familia Korhan en un torbellino de miedo y reproches. Ferit regresa sin respuestas y Kazim, devastado, exige saber qué ocurrió ante sus ojos.
La mansión Korhan atraviesa horas críticas tras el secuestro de Seyran. Ferit vuelve destrozado, incapaz de explicar cómo la perdieron. Kazim lo enfrenta desesperado, pidiéndole una verdad que nadie tiene. La búsqueda en la casa de Akin no ofrece pistas y la tensión crece.
Entre gritos y culpa, Ferit rompe a llorar al admitir que no pudo protegerla. Kazim, también hundido, termina abrazándolo, unidos por el mismo miedo. Mientras la venganza de Mezide avanza, ambos solo confían en encontrar a Seyran antes de que sea demasiado tarde.