Kazim desata su violencia contra Serter y Doruk al perder toda esperanza de hallar a su hija

El secuestro de Seyran ha fracturado cualquier confianza en los Korhan. Ferit, consumido por la impotencia, ha recurrido a un interrogatorio violento convencido de que Serter y Doruk esconden algo clave. La tensión estalla cuando nadie ofrece respuestas.

Kazim, ya sin freno, empuña un alicate y amenaza con avanzar por el camino más cruel. Serter desafía, Doruk se quiebra y el padre, dispuesto a todo, ordena sujetarlos. Para él, la urgencia por recuperar a su hija supera cualquier límite.