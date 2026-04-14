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¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

Tu cara me suena

Àngel Llàcer lanza una petición inesperada a los concursantes de Tu cara me suena para elegir lema

El presidente del jurado del programa sorprende al pedir la implicación directa de los participantes.

Patri Bea
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Àngel Llàcer ha protagonizado un momento llamativo en Tu cara me suena al solicitar la ayuda de los concursantes para definir el lema de este año.

El presidente del jurado ha querido contar con la opinión de los participantes para tomar una decisión conjunta. Esta iniciativa aporta un toque participativo al programa y refuerza la implicación del equipo en la edición.

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