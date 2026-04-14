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Tu cara me suena
Àngel Llàcer lanza una petición inesperada a los concursantes de Tu cara me suena para elegir lema
El presidente del jurado del programa sorprende al pedir la implicación directa de los participantes.
Àngel Llàcer ha protagonizado un momento llamativo en Tu cara me suena al solicitar la ayuda de los concursantes para definir el lema de este año.
El presidente del jurado ha querido contar con la opinión de los participantes para tomar una decisión conjunta. Esta iniciativa aporta un toque participativo al programa y refuerza la implicación del equipo en la edición.